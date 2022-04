A8-Vollsperrung bei Pforzheim: Anwohner von Eutingen befürchten Chaos

per Mail teilen

Bis zu 80.000 Autos und Lkws quälen sich täglich durch eines der letzten Nadelöhre der A8: die Enztalsenke bei Pforzheim. Die wird derzeit ausgebaut und ab Freitagabend voll gesperrt.

An diesem Wochenende ist es wieder soweit - die A8 bei Pforzheim wird ab Freitagabend komplett gesperrt. Grund dafür sind gleich mehrere Brückenarbeiten. Hautnah zu spüren bekommen das die Anwohnerinnen und Anwohner der inoffiziellen Umleitungsstrecken. Eine davon führt mitten durch den Pforzheimer Stadtteil Eutingen.

Kreuzung in Eutingen wird zum neuralgischen Punkt

Die Hauptstraße im Pforzheimer Stadtteil Eutingen: Mittendrin eine Ampel-Kreuzung. Eine der abzweigenden Straßen steigt steil an und macht dabei eine Kurve. Immer wieder schaltet die Ampel auf rot. Autos und Lkws müssen anhalten, dann wieder am Berg anfahren - oft mit quietschenden Reifen. Schon zu normalen Zeiten ist hier viel los.

A8-Sperrung wird zur Belastungsprobe

An diesem Wochenende wird die Kreuzung an der Hauptstraße zum neuralgischen Punkt, das weiß hier jeder. Eine Sperrung der A8 heißt in Eutingen: "Ein Haufen Verkehr und viel Lärm - einfach Chaos."

"Manche verkeilen sich in der Kurve und kommen gar nicht mehr voran und dann ist hier komplett dicht."

Eine junge Frau parkt gerade ihren Kleinwagen vor der Haustür. Sie wohnt direkt an der Straße und weiß, was jetzt wieder auf sie zukommt.

"Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Man kommt nicht mehr aus der Ausfahrt heraus. Es ist einfach ätzend!"

Offizielle Umleitungsstrecken werden teilweise ignoriert

Eigentlich verlaufen die offiziellen Umleitungsstrecken, sowohl Richtung Stuttgart, als auch Richtung Karlsruhe ganz woanders.

"Die Leute verlassen sich auf ihr Navigationsgerät und nicht auf die ausgeschilderten Umleitungen und landen dann hier."

Trotzdem wird es hier in Eutingen am Samstag und Sonntag Dauerstau geben. Auch Gerhard Tagwerker wohnt direkt an der Strecke und muss mit dem Lärm und Gestank leben.

"Wenn die an der Ampel anfahren, das hört man schon. Wir haben inzwischen Schallschutzfenster."

Schulterzuckend nehmen die Eutinger das regelmäßige Verkehrschaos hin - zu verhindern sei es eh nicht, sagen sie. Nur eines könnten sie tun: Die Anwohner bleiben zuhause oder fliehen woanders hin.