Erneut Vollsperrung auf der A8 bei Pforzheim

Autofahrer in und um Pforzheim müssen an diesem Wochenende mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund: Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus gibt es auf der A8 zwischen Pforzheim Nord und Süd zum wiederholten Male eine Vollsperrung.

Wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilte, soll die Vollsperrung von Freitagabend 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen 8 Uhr andauern. An der Ausbaustrecke im Enztal sind am Wochenende mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig geplant. Unter anderem soll bei der Tank- und Rastanlage sowie zwischen Niefern-Öschelbronn und Eutingen an zwei neuen Brücken gearbeitet werden. Gleichzeitig würden mehrere Asphalt- und Verkehrssicherungsarbeiten durchgeführt.

Autobahn GmbH: Abkürzungen lohnen sich nicht

Während der Sperrung wird der überregionale Verkehr über die A81 und die A6 umgeleitet. Der regionale Verkehr wird Richtung Karlsruhe in großem Bogen über Wurmberg und Mühlacker und in Richtung Stuttgart über den Pforzheimer Stadtteil Buckenberg wieder auf die Autobahn geführt. Die Autobahn GmbH rät Autofahrern dringend, den ausgeschilderten Umleitungen und nicht den Empfehlungen des Navis zu folgen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die vermeintlichen Abkürzungen verstopft sein werden.

Auch auf den Umleitungsstrecken muss mit Behinderungen gerechnet werden SWR Peter Lauber

ADAC: Staus werden sich wohl in Grenzen halten

Der ADAC Nordbaden rechnet vor allem am Samstag und Sonntag jeweils bis mittags mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Stockungen und Staus werde es sicher geben, dennoch werde sich die Zeitverzögerung für die Autofahrer in Grenzen halten, so eine Sprecherin. Den überregionalen Ferienverkehr – beispielsweise durch den Sommerferienstart in Nordrhein-Westfalen – dürfte die Sperrung weniger betreffen. Der ADAC geht davon aus, dass Urlauber bereits ab Walldorfer Kreuz die Sperrung wie auch die Baustelle am Karlsruher Dreieck weiträumig umfahren werden.

Die A8 bei Pforzheim wird seit 2021 sechsspurig ausgebaut SWR