per Mail teilen

Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Verkehrsbehinderungen im Raum Pforzheim und Bruchsal einstellen. Grund sind Arbeiten an mehreren Brücken auf der A8 und A5.

Die A8 wird nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Samstag ab 22 Uhr bis Sonntag 12 Uhr komplett gesperrt. Für den Fernverkehr gibt es bereits ab dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Leonberg entsprechende Umleitungen über die A6 und A81. Der regionale Verkehr im Raum Pforzheim/Karlsruhe wird über die Bundesstraßen 10 und 294 geleitet.

Neubau ersetzt alte Brücke

Anlass für die A8-Vollsperrung im Bereich der Anschlussstellen Pforzheim-Nord und -Ost sind Brückenarbeiten. Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn entsteht dort eine neue Straßenbrücke, die den Pforzheimer Stadtteil Eutingen mit Niefern-Öschelbronn über die A8 verbinden soll. Wegen des Abrisses der alten Brücke war die A8 bereits im Juli gesperrt gewesen.

Beeinträchtigungen wegen Brückenarbeiten auch auf der A5

Die Verkehrsteilnehmer müssen auch auf der A5 bei Bruchsal in Fahrtrichtung Norden mit Behinderungen rechnen. Wegen Arbeiten an zwei Autobahnbrücken ist dort der linke Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Auch die Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Germersheim ist gesperrt. Dort gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die beiden Sperrungen beginnen am Samstagmorgen 7 Uhr und dauern bis Sonntag 24 Uhr.