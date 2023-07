Auto gerät in Brand: A8 Richtung Stuttgart am frühen Samstagmorgen gesperrt

Die A8 wurde in der Nacht in Fahrtrichtung Stuttgart wegen eines brennenden Autos für mehrere Stunden gesperrt. Am Ende des daraus entstehenden Staus kam es dann zu einem Unfall.

Ein in Flammen aufgegangener Kleinwagen hat in der Nacht zum Samstag für eine Sperrung auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe gesorgt. Am Ende des resultierenden Staus kam es zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Menschen, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr hatte ein 61-jähriger Autofahrer eine starke Rauchentwicklung an seinem Auto bemerkt. Er war auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs und stellte sein Fahrzeug laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West auf dem Seitenstreifen ab. Der Mann konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. In der Folge geriet das Fahrzeug völlig in Brand.

A8 gesperrt Richtung Stuttgart

Die Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen. Während der Löscharbeiten und den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Karlsbad umgeleitet. Nach mehreren Stunden wurde die Sperrung der A8 aufgehoben. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

