A8 bei Pforzheim am Wochenende gesperrt

Mehrere Baumaßnahmen an der Ausbaustrecke

Autofahrer rund um Pforzheim müssen an diesem Wochenende wieder aufgrund der Bauarbeiten an der A8 mit erheblichen Behinderungen rechnen. Im Zuge des Ausbaus wird die A8 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Von Freitagabend 22 Uhr bis voraussichtlich Sonntagabend 20 Uhr ist die Autobahn zwischen Pforzheim Nord und Süd in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei und die angrenzenden Kommunen rechnen mit Staus. An der Ausbaustrecke im Enztal sollen mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig stattfinden, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. Unter anderem soll zwischen Niefern und Pforzheim-Hagenschieß eine Kreisstraßenbrücke abgerissen werden. Außerdem finden im Vorfeld einer Hangsicherung Sprengungen statt. Während der Sperrung wird der überregionale Verkehr über die Autobahnen 81 und 6 umgeleitet. Der regionale Verkehr wird Richtung Karlsruhe in großem Bogen nördlich von Pforzheim umgeleitet. In Richtung Stuttgart wird der Verkehr über den Pforzheimer Stadtteil Buckenberg wieder auf die Autobahn geführt. Pressestelle Autobahn GmbH Südwest Polizei appelliert an Vernunft der Autofahrer Die Polizei rät Autofahrern dringend, den ausgeschilderten Umleitungen und nicht den Empfehlungen des Navigationssystems zu folgen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die vermeintlichen Abkürzungen verstopft sein werden. Zwar werden Ampelschaltungen angepasst, dennoch müsse vor allem im Stadtgebiet mit Staus und Behinderungen gerechnet werden. Auf den Umleitungsstrecken rund um Pforzheim muss mit Staus gerechnet werden SWR Ausbau soll letztes Nadelöhr beseitigen Die A8 wird im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost seit Herbst vergangenen Jahres auf einer Länge von knapp fünf Kilometern auf sechs Spuren erweitert. Die Strecke gilt als eines der letzten Nadelöhre der Autobahn Karlsruhe-Stuttgart. Bis zu 90.000 Fahrzeuge quälen sich täglich auf bislang vier Spuren die Enztalsenke hinunter und wieder hinauf, Staus und Unfälle sind hier an der Tagesordnung Zur Baumaßnahme gehört auch der vierspurige Ausbau der B10 in diesem Bereich, der Umbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, der Ersatzneubau der Enzbrücke, die Reduzierung von Steigungen und Gefällen und eine 380 Meter lange Überdeckelung zwischen Niefern-Vorort und Pforzheim-Eutingen. Die Arbeiten sollen Ende 2026 beendet sein. Gesamtkosten: rund 340 Millionen Euro. Weitere Informationen zum Ausbau finden Sie hier.

Sendung am Fr. , 14.10.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg