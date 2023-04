Pforzheim: Nächtliche A8-Sperrung Richtung Stuttgart wegen Fahrbahnschäden

Die A8 bei Pforzheim wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Grund sind kurzfristige Sanierungsarbeiten.

Notwendig wird die Sperrung laut Autobahn GmbH Niederlassung Südwest wegen Fahrbahnschäden auf Höhe der Tank- und Rastanlage. Eigentlich hätten diese erst im Sommer im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim behoben werden sollen. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hätten die Schäden aber so sehr verstärkt, dass die Fahrbahn kurzfristig saniert werden müsse, so die Autobahn GmbH. Aus diesem Grund wird die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Süd in Fahrtrichtung Stuttgart ab Donnerstagabend, etwa 20 Uhr, bis voraussichtlich 6 Uhr am Freitagmorgen gesperrt.

Umleitungsstrecke während A8-Sperrung

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord über die U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart geführt. Verkehrsteilnehmer sollen sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen und nicht an die Routenempfehlungen ihres Navigationssystems halten, so der Autobahnbetreiber.