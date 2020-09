Die Autobahn A8 ist in Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim voll gesperrt. Ursache ist ein Lkw-Unfall. Nach Polizeiangaben hat ein Lastwagen in Höhe des Anschlusses Karlsbad am Morgen einen Reifen verloren. Der Reifen habe sich von der Achse gelöst, den Tank des Lkw aufgerissen und insgesamt sechs andere Fahrzeuge beschädigt. Der Lkw-Fahrer habe am Fahrbahnrand angehalten, in den betroffenen Autos sei eine Person leicht verletzt worden. Da Diesel auf die Autobahn gelaufen ist, muss die Fahrbahn gereinigt werden.