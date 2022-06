A8 nach Lkw-Unfall bei Friolzheim gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A8 von Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim am Donnerstagabend gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei waren an dem Unfall auf Höhe von Friolzheim (Enzkreis) gegen 19 Uhr zwei Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Der Unfallverursacher streifte demnach erst den anderen Lkw, versuchte dann gegenzusteuern und drückte daraufhin den Pkw in die Mittelleitplanke der Autobahn. Zwei Personen wurden laut Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn gleiche einem Trümmerfeld, so ein Polizeisprecher.