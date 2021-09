A8 bei Pforzheim ab Freitagabend wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Ab Freitag 22 Uhr wird die A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord voll gesperrt. Dort wird eine Brücke abgerissen. Ein kommunales Kino nutzt die Sperrung für seine eigenen Zwecke.

Wer zwischen Freitagabend und Sonntagabend auf der A8 unterwegs ist, sollte nicht auf sein Navi hören. Davor warnt sogar die Polizei. Die Autobahn wird zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord am Wochenende komplett gesperrt und viele Navigationsgeräte kennen die großräumige Umleitung nicht. Die Folge: Man wird über Schleichwege und Nebenstraßen geschickt.

Staus und Behinderungen in und um Pforzheim befürchtet

Staus in Pforzheim und in den umliegenden Dörfern sind also vorprogrammiert. Während der überregionale Verkehr über die A81 und A6 umgeleitet wird, führt die regionale Umleitungsstrecke Richtung Stuttgart mitten durch Pforzheim. Vor allem in der Nordstadt und vor der Anschlusstelle müssen die Autofahrer damit rechnen, nur im Schneckentempo voranzukommen. In Richtung Karlsruhe wird der Verkehr weiträumig über Mühlacker und Ölbronn-Dürrn wieder auf die Autobahn gelotst, da könnte es vor allem in Mühlacker zu größeren Behinderungen kommen.

Da in Baden-Württemberg und Bayern immer noch Sommerferien sind, rechnet der ADAC weiterhin mit starkem Rückreiseverkehr. Auch der Bahnstreik führt dazu, dass tendenziell mehr Autos auf den Straßen sind. Wer kann, sollte an diesem Wochenende Pforzheim weiträumig umfahren. Alle anderen müssen mehr Zeit einplanen.

Open-Air-Kino auf gesperrter Autobahn

Das kommunale Kino in Pforzheim nutzt die Sperrung auf seine ganz eigene Art und Weise. In der Zeit wird die A8 nämlich zum Open-Air-Kino. Am Samstagabend wird auf einer Großleinwand, die an einer Fußgängerbrücke aufgehängt wird, der Film "25 km/h" gezeigt. 500 Zuschauer können dabei sein, allerdings sind alle Karten für das "Autobahnkino" bereits ausverkauft.

Ausbau der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart

Der Abriss der Fußgängerbrücke ist Teil des dreispurigen A8-Ausbaus. Die Strecke im Enztal ist der letzte A8-Abschnitt zwischen Karlsruhe und Stuttgart, der von vier auf sechs Spuren erweitert wird. 2026 sollen die Bauarbeiten beendet sein. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH wird es bis Mitte nächsten Jahres vier weitere Vollsperrungen geben.