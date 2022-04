Behinderungen an A8-Anschlussstelle

Im Vorfeld der Vollsperrung der A8 bei Pforzheim am kommenden Wochenende wird bereits ab Dienstag die Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Die Sperrung der A8 beginnt dann am Freitag. Seit Oktober letzten Jahres führt die Autobahn GmbH den sechsspurigen Ausbau der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, der sogenannten Enztalquerung, durch. Im Rahmen des Ausbaus muss unter anderem die Autobahnbrücke beim Rasthof Pforzheim-Ost abgerissen werden. Dafür wird die A8 in beiden Richtungen von Freitagabend, dem 8. April, bis Montagfrüh voll gesperrt. Der Ausbau der Enztalquerung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Die Autobahn GmbH beziffert die Kosten im Moment auf rund 340 Millionen Euro.