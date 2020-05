per Mail teilen

Nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd am frühen Montagmorgen kam es den ganzen Tag über zu Beeinträchtigungen auf der Strecke. Nun ist die A5 wieder frei.

Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer des 40-Tonners am frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd eine Baustelle übersehen. Der Sattelzug krachte in die Baustellen-Absperrung und kippte quer zur Fahrbahn auf die Seite. Die Ladung, bestehend aus Eiern, musste in Handarbeit umgeladen werden.

Dauer 0:28 min Unfall auf A5: Lkw-Fahrer erleidet leichte Verletzungen Auf der A5 ereignete sich am frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd ein Lkw-Unfall. Der 64-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt

Der 64-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die A5 war in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben und seit dem späten Abend ist die Strecke laut Polizei wieder ohne Behinderungen befahrbar.

Weiterer Unfall auf derselben Autobahn

Ein weiterer Unfall auf der A5 bei Ettlingen sorgte am Montagnachmittag ebenfalls für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei übersah ein Lkw-Fahrer vermutlich kurz nach der Abfahrt Karlsruhe-Süd das dortige Stauende des ersten Unfalls. Um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Tankfahrzeug zu vermeiden, wich der Fahrer nach links aus, kollidierte jedoch trotzdem seitlich mit dem Tankfahrzeug. Durch die seitliche Kollision wurde der Laderaum des Sattelaufliegers aufgerissen, so dass sich die aus Autobatterien bestehende Ladung über alle Fahrbahnen verteilte. Auch der Tanklastzug wurde erheblich beschädigt, jedoch trat hier keine Ladung aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Fahrbahn war ebenfalls gesperrt

Infolge des Unfalls war die gesamte Fahrbahn in Richtung Süden durch die beteiligten Fahrzeuge sowie durch Trümmerteile und Autobatterien blockiert, weshalb der Abschnitt bei Ettlingen Richtung Süden gesperrt werden musste. Nach Beseitigung der herumliegenden Gegenstände konnte gegen 15 Uhr zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.