Durch das schnelle Eingreifen von Passanten konnte ein größeres Unglück an einer Tankstelle auf der A5 bei Baden-Baden verhindert werden. Sie haben ein brennendes Auto weggeschoben.

Durch das schnelle Handeln von Passanten konnte in der Nacht auf Montag in Baden-Baden Schlimmeres verhindert werden: An einer Tankstelle an der A5 fing ein Auto Feuer. Aufmerksame Zeugen haben das nach Angaben der Feuerwehr gesehen, sofort reagiert und das Auto von der Zapfsäule weggeschoben.

Die Passanten haben das Auto weg von der Zapfsäule geschoben. Dort konnte die Feuerwehr es löschen. Feuerwehr Baden-Baden

Tankstelle an A5 bei Baden-Baden blieb verschont

Das Feuer griff nicht auf die Tankstelle über. Die Feuerwehr hat das Feuer dann gelöscht. Verletzt wurde niemand. Warum das Fahrzeug gebrannt hat, ist laut Feuerwehr unklar.