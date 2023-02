per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist am Dienstagnachmittag ein Mensch auf der A5 bei Karlsruhe ums Leben gekommen. Er hatte offenbar ein Stauende übersehen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14:15 Uhr auf der A5 in Höhe Weingarten (Landkreis Karlsruhe). Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, übersah ein 32-Jähriger offenbar das Stauende und fuhr auf einen stehenden Lkw auf. Anschließend kollidierte der Pkw mit zwei weiteren Lastkraftwagen und blieb unter einem Sattelzug stecken. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Umfangreiche Bergungsarbeiten laufen

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge war die A5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal voll gesperrt. Der Verkehr wurde bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord ausgeleitet. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer Länge.