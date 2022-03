A5 in Richtung Süden nach Lkw-Brand gesperrt

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die A5 bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) in Richtung Süden derzeit voll gesperrt. Der mit Holz beladene Lkw ist am Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und konnte auf dem Seitenstreifen anhalten. Es seien keine anderen Fahrzeuge beteiligt gewesen, so die ersten Informationen der Polizei. Der Einsatz der Feuerwehr läuft. Der Verkehr auf der A5 in Richtung Rastatt wird über die Ausbahnausfahrt Karlsruhe-Süd ausgeleitet. Wie lange die Behinderungen dauern, ist nicht bekannt.