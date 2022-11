A5 bei Malsch ab Sonntag wieder frei

Die Baustelle auf der A5 bei Malsch zwischen Karlsruhe und Rastatt steht vor dem Abschluss. Damit sind aber noch nicht alle Staugefahren auf der Strecke beseitigt.

Gute Nachrichten für Autofahrer: die Fahrbahndecken-Erneuerung auf der A5 bei Malsch ist fast geschafft. Bis Sonntag sollen die letzten Arbeiten fertiggestellt sein, so die zuständige Via Solutions Südwest GmbH. Seit Mitte August musste auf dem Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Rastatt der in die Jahre gekommene Fahrbahnbelag in Richtung Basel auf einer Länge von rund 6,6 Kilometern erneuert werden.

Immer wieder lange Staus auf der A5

Dabei wurde die alte Betonfahrbahn durch einen neuen Asphaltbelag ersetzt. Autofahrer hatten dabei jede Menge Zeit, sich die Bauarbeiten aus der Nähe anzuschauen, denn gerade in Stoßzeiten sorgte die Baustelle immer wieder für lange Staus. Die sollten mit dem Ende der Baumaßnahmen Geschichte sein.

Was bleibt, ist allerdings die Dauerbaustelle am Autobahndreieck Karlsruhe. Auch hier finden Asphaltarbeiten auf dem Übergang von der A5 auf die A8 statt. Und auch hier gehören Staus zur Tagesordnung. Immerhin gibt es Licht am Ende des Tunnels: spätestens bis Anfang Dezember sollen auch diese Bauarbeiten fertig werden.

Park- und WC-Anlage bleibt gesperrt

Gedulden müssen sich Autofahrer jedoch bei der Park- und WC-Anlage Silbergrund. Wegen Lieferverzögerungen konnte die Entwässerungsanlage bislang nicht erneuert werden. In den nächsten Wochen soll die Anlage laut Via Solutions wieder freigegeben werden, einen genauen Termin gebe es aber noch nicht.