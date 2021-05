per Mail teilen

Nach einem Lkw-Unfall ist die A5 bei Baden-Baden wieder befahrbar. Wie die Polizei mitteilt, ist die Sperrung am Montagspätnachmittag wieder aufgehoben worden. Ein Lkw musste auf der rechten Spur wegen eines technischen Defekts anhalten. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen, blieb aber am Sattelzug hängen und riss sich den Tank auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Bergungsarbeiten haben viel Zeit in Anspruch genommen. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.