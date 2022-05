Die A-Jugend der Rhein-Neckar-Löwen ist Deutscher Meister. Die Nachwuchshandballer setzten sich vor 850 Zuschauer in der Östringer Stadthalle gegen die Füchse Berlin durch. Zwar verloren die Junglöwen gegen Berlin am Samstagabend mit 29:30, zuvor hatten sie vor einer Woche allerdings das Hinspiel in Berlin mit 31:25 gewonnen. Auch die B-Jugend war erfolgreich, sie setzte sich gegen Bayer Dormagen durch und spielt in der kommenden Woche gegen Flensburg Handewitt um den Deutschen Meistertitel.