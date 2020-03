per Mail teilen

Die großen Fraktionen im Karlsruher Gemeinderat haben die drohende Preissteigerung beim Bau des Wildparkstadions kritisiert. Die Stadt hatte am Wochenende mitgeteilt, dass die Kosten um einen Betrag zwischen 10 und 30 Millionen Euro ansteigen könnten.

Man hätte wissen müssen, dass die allgemeinen Baukosten deutlich ansteigen, kritisieren die Grünen. Sie fühlen sich in ihrer Kritik am Stadionneubau bestätigt, wollen notwendige Mehrkosten allerdings mittragen, so Fraktionsvorsitzender Aljoscha Löffler.

Die Steigerung sei schmerzlich, aber man wolle keine Bauruine hinterlassen, so die SPD. Die CDU kritisiert die Informationspolitik der Stadt, bei wichtigen Gründen wolle man einer Nachfinanzierung jedoch zustimmen. Ursprünglich war der von der Stadt finanzierte Bau bei 123 Millionen Euro gedeckelt. Allgemeine Baukostensteigerung oder auch der Brandschutz sorgen für die Verteuerung.

Anpassungen durch die Stadt, Sonderwünsche des Karlsruher SC als Nutzer oder Nachträge durch die Baufirmen könnten zu Mehrkosten führen, teilte die Stadt mit, nachdem sich der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs " Fußballstadion im Wildpark" mit den Planungen befasst und einen Zwischenbericht gegeben hatte.

Einige Risiken in der Kostenplanung

Beispielsweise könnten sicherheitsrelevante Positionen wie der Brandschutz die Kosten nach oben treiben, ebenso wie die Kostensteigerungen im Baugewerbe. Daneben sorge auch der Einbau von Klappsitzen im neuen Stadion für Mehrkosten oder die Erweiterung der KSC-Geschäftsstelle. Seriös ließen sich die Kostensteigerungen erst beziffern, wenn die Ausschreibungen erfolgt seien, so die Stadt.

Und natürlich würden auch Einsparpotentiale laufend geprüft. Über die Aufteilung der Kostensteigerungen zwischen Stadt und Verein werde intensiv gesprochen. Im Mai werde der Gemeinderat ausführlich über die Entwicklung informiert. Er hatte im Jahr 2018 einen Gesamtetat für den Neubau des Wildparkstadions von 123 Millionen Euro bewilligt.