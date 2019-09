Die Sommererlebnis-Tour aus dem SWR Studio Karlsruhe war zwei Wochen lang in der Region zwischen Nordschwarzwald und Rheinebene unterwegs. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Zehn Stationen, zehn Live-Sendungen aus den Orten und unzählige interessante Geschichten - das war das Sommererlebnis 2019.

Ob auf dem Golfplatz in Bruchsal, der Galopprennbahn Iffezheim oder auf dem schönen Dorfplatz in Karlsdorf-Neuthard: Jeder Tag war auf seine Art und Weise besonders.

Highlights der Sommertour

In Ettlingen-Schluttenbach wurde beispielsweise die Hauptstraße kurzerhand gesperrt und zur Festmeile erklärt. Und bei der gemeinsamen Veranstaltung mit dem SWR Studio Tübingen in Bad Wildbad spielte das Kurorchester und sorgte so für eine ganz besondere Stimmung. Musik der etwas anderen Art gab es beispielsweise auch in Karlsdorf-Neuthard. Hier spielte Pete McKenzie - ein "badischer Schotte mit Pfälzer Migrationshintergrund" - Dudelsack und erzählte von seinem ungewöhnlichen Hobby.

Rückblick auf alle Stationen

Fotos von Karlsdorf-Neuthard und allen anderen Stationen können Sie sich in unserem Sommererlebnisblog anschauen:

Der Höhepunkt eines jeden Tages war die Livesendung ins Programm von SWR4 zwischen 16 und 17 Uhr. Dann sendeten die SWR-Moderatoren nicht aus einem Studio, sondern direkt von der Radiobühne vor Ort.