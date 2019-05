per Mail teilen

Am Dienstagabend hat eine Schlägerei in Karlsruhe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Im Zuge einer Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt. Der Straßenbahnbetrieb musste unterbrochen werden.

Am Karlsruher Europaplatz war es am späten Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Eine Polizeistreife vor Ort ging dazwischen, konnte die Personen zunächst trennen und forderte Unterstützung an.

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz gewürgt, ein anderer ins Gesicht getreten (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Kontrahenten ließen sich nicht beruhigen

Zwei der vier alkoholisierten Haupttäter zwischen 19 und 21 Jahren ließen sich nicht beruhigen und versuchten im Beisein der Polizei weiterhin, auf ihre Kontrahenten loszugehen. Daraufhin wurden die Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit von Beamten überwältigt und gefesselt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Beide Personen wehrten sich gegen die Festnahme und wurden von den anderen beiden unterstützt. Ein Polizeibeamter wurde von hinten gewürgt, ein zweiter ins Gesicht getreten. Beide wurden hierbei so stark verletzt, dass sie ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten und ihren Dienst nicht fortführen konnten.

15 Streifen versuchten die Lage wieder zu beruhigen

Insgesamt versammelten sich nach dem Vorfall laut Polizei 300 bis 400 teils aggressive Schaulustige , so dass 15 Streifenbesatzungen eingesetzt werden mussten, um die Lage wieder zu beruhigen. Zudem wurde der Straßenbahnverkehr für rund eine halbe Stunde eingestellt.

Alle Tatbeteiligten wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine Gründe vorlagen, sie in Untersuchungshaft zu nehmen, so die Polizei.

Der Bereich um den Europaplatz gilt laut einem Sprecher der Polizei Karlsruhe als Partymeile. Hunderte junge Menschen in Feierlaune seien dort am Wochenende und vor Feiertagen unterwegs - oft angetrunken. "Wenn es dann zu einem Polizeieinsatz kommt, bei dem Angreifer überwältigt werden müssen, kann die Stimmung schnell kippen", so der Sprecher. "Die Menschen solidarisieren sich dann teilweise mit den Überwältigten, ohne den Hintergrund zu kennen."

Mehr Gewalt gegen Polizisten

