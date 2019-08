Die Identität der beiden Toten, die am Mittwoch in der Nähe der Schwarzwaldhochstraße in einem Zelt gefunden wurden, ist weiter unklar. Jetzt soll eine Obduktion klären, wie die beiden Menschen zu Tode kamen.

Die Polizei gab auf SWR-Anfrage bisher nur bekannt, dass es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau handelt. Offenbar lagen die beiden Leichen schon seit längerer Zeit in einem Waldstück. Die beiden leblosen Körper lagen in einem Zelt, im Höhengebiet zwischen Sasbachwalden und Unterstmatt (Kreis Rastatt). Ein Passant hatte sie am Mittwoch entdeckt. Zusammenhang mit abgestelltem Pkw? Beide führten Ausweisdokumente mit sich. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei hierzu aber keine näheren Angaben machen. Die Toten wurden in die Rechtsmedizin gebracht, um die genaue Todesursache zu klären. Unklar ist auch, ob ein Peugeot, der im Frühjahr in der Nähe des Fundortes für mehrere Wochen abgestellt war, in Zusammenhang mit den beiden Toten steht.