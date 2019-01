Insekten als Snack zwischendurch - das ist nicht Jedermanns Sache! Fakt ist: Insekten sind nahrhaft. Auch einige Supermärkte in der Region haben neuerdings getrocknete Krabbeltiere im Angebot.

Mehlwürmer, Grillen, Buffalowürmer und Heuschrecken - mal sind die Insekten gemahlen, mal am Stück, gefriergetrocknet oder auch zu Energieriegeln gepresst - all das bietet die Firma Snack Insects in ihren Regalen an. Patrick Neumann berichtet: