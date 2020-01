per Mail teilen

Wegen illegaler Preisabsprachen hat das Bundeskartellamt Bußgelder in Höhe von 155 Millionen Euro gegen sieben Pflanzenschutzmittel-Großhändler verhängt. Unter ihnen ist auch die ZG Raiffeisen in Karlsruhe.

Laut Bundeskartellamt haben die Unternehmen seit 1998 bis zum Jahr 2015 jeweils im Frühjahr und Herbst ihre Preislisten für Pflanzenschutzmittel abgestimmt. Die Folge waren weitgehend einheitliche Preislisten für die Bauern, die Pflanzenschutzmittel kauften.

Mögliche Schadenersatzklagen

Nach den Strafen müssen sich die Unternehmen auf Schadenersatzklagen und damit verbundene weitere Kosten gefasst machen. Die US-Kanzlei Hausfeld will im Namen geschädigter Bauern vor Gericht gehen. "Dabei kommen sowohl Einzelklagen im Namen der betroffenen Landwirte und Agrarunternehmen in Betracht, insbesondere bei größeren Schadenssummen, als auch die Sammlung von Ansprüchen und gemeinsame Geltendmachung für eine größere Zahl von Geschädigten", hieß es in einer Stellungnahme der Kanzlei. Noch steht nicht fest, ob es Klagen gegen einen oder mehrere der beteiligten Agrargroßhändler geben soll.

Die Baywa hatte ihre Buße bereits vorab publik gemacht, auch der zweitgrößte europäische Agrarhändler Agravis hatte schon mitgeteilt, fast 44 Millionen Euro zahlen zu wollen.

Die ZG Raiffeisen macht keine Angaben über die Höhe des gegen sie verhängten Bußgeldes. Sie kündigte aber bereits Widerspruch gegen den Bescheid an.