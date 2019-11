per Mail teilen

Dirk Bieler aus Malsch (Kreis Karlsruhe) hat ein ungewöhnliches Hobby: Ab Ende September verwandelt er seine Wohnung in eine Geisterbahn. An Halloween wird das "Horrorhaus" für das Publikum geöffnet.

Sechs Wochen vor Halloween ist Dirk Bieler schon in Gruselstimmung. Dann nämlich fing er mit den Vorbereitungen an und hat seine Wohnung in Malsch zu einem Gruselkabinett umgebaut.

Dauer 1:00 min Halloween-Horrorhaus in Malsch Am 31.10. öffnet in Malsch (Kreis Karlsruhe) Dirk Bieler sein Haus für alle Gruselfans aus der Region. Seit 15 Jahren verwandelt er seine Wohnung nämlich in ein Gruselkabinett.

Vor und nach der Arbeit und an seinen freien Tagen arbeitete er an der Umgestaltung. Seit 15 Jahren macht er das schon.

"Nur Horrorfilme schauen wurde mir zu langweilig. Und so kam Jahr für Jahr immer mehr Deko dazu." Dirk Bieler

Mittlerweile hat er seine gesamte Wohnung nicht nur dekoriert, sondern völlig verwandelt. Den Anfang macht ein Clownzimmer, die Küche ist zum Schlachthaus geworden, das Schlafzimmer ist den Spinnen gewidmet, im Bad treiben Zombies ihr Unwesen und das Wohnzimmer hat sich in einen Friedhof verwandelt. Dazu kommen elf Freunde und Bekannte, die die Besucher erschrecken.