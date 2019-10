per Mail teilen

Wie schafft Deutschland den Atomausstieg - das ist die Kernfrage der diesjährigen Karlsruher Atomtage. Sie starten am Donnerstagabend unter anderem mit einem Vortrag der Grünen-Politikerin Claudia Roth.

"Das Risiko bleibt" ist das Motto der Karlsruher Atomtage 2019, die von Donnerstag bis Samstag stattfinden. Zwanzig Gesprächspartner aus verschiedenen Organisationen, aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden zu hören sein.

Politikprominenz zum Auftakt

Klimakrise, Atomausstieg und Rückbau von Atomkraftwerken - damit befasst sich die prominenteste Rednerin der Karlsruhe Atomtage, Claudia Roth, in ihrem Vortrag am Eröffnungsabend. Ausserdem steht der Klimaschutz in Karlsruhe im Fokus.

Schwerpunkt der Veranstaltung ist der Rückkbau der Atomkraftwerke. Es wird erörtert wie sinnvoll weitere Forschungsgelder für die Kernfusion sind und wie es mit der Endlagersuche weitergeht. Daneben gibt es unter anderem ein Jugendforum und das Atomtage-Kino, sowie ein Besuch in Philippsburg.

Auch vor Ort im AKW

Am Freitag gibt es eine Exkursion zum Atomkraftwerk Philippsburg. Hierfür müssen sich Interessierte im Vorfeld bei den Grünen Karlsruhe anmelden. Am Samstag gibt es unter anderem ein Streitgespräch zwischen einem Schweizer Geologe und einer Verantwortliche der Schweizer Bundesgesellschaft für Endlagerung.

