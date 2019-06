per Mail teilen

In Baden-Baden werden am Dienstag die schönsten Rosen gewählt. Eine internationale Jury sichtet die Blumen im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig.

120 Rosenexperten aus 17 Ländern gehören der Jury an, die am Dienstag die Rosenneuheiten in Baden-Baden bewerten wird. Der Wettbewerb hat eine lange Tradition: Er findet bereits zum 67. Mal statt. Etwa 150 Rosenneuzüchtungen gibt es dieses Jahr zu sehen, präsentiert von 35 internationalen Züchtern.

Rosenneuheiten-Wettbewerb in Baden-Baden Eine internationale Jury prämiert die schönsten und edelsten Züchtungen aus aller Welt.

Strenge Kriterien für Züchtungen

Vergeben werden Medaillen in sechs Rosenklassen. Bewertet wird in den Kategorien Gesamteindruck, Blüte, Krankheitsresistenz und Duft. Der wichtigste Preis ist der weltweit anerkannte Ehrenpreis "Goldene Rose von Baden-Baden“.

Diese Sieger-Rosen haben die Juroren in den vergangenen Jahre betört:

Bienenfreundliche Rosen im Trend

Die meisten Rosen im Rennen um den renommierten Titel gehören in diesem Jahr zur Gruppe der Tee-Tybriden: Großblütige Edelrosen mit Duft. Weiteres Trendthema seien bienenfreundliche Strauch- oder Kleinstrauchrosen.

Wegen der Bewertungsgänge der Jury bleibt der Rosenneuheitengarten auf dem Beutig am Dienstag bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen. Am Wochenende gibt es im Rosengarten dann wieder Open-Air-Konzerte der Baden-Badener Philharmonie.