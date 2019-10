Die Firma Rheinpetroleum will in Weingarten (Kreis Karlsruhe) Erdöl fördern. Mehrwöchige Tests zur Wirtschaftlichkeit sind nach Angaben des Unternehmens erfolgreich verlaufen. Insgesamt seien auf rund 150 Metern in den Sandsteinen des Untergrunds Ölvorkommen gefunden worden, teilte das Unternehmen mit. Daher strebe man in der Nähe des Weingartener Baggersees eine wirtschaftliche Förderung des Öls an. Dafür ist allerdings noch ein weiteres Genehmigungsverfahren nötig. Auch will die Firma Rheinpetroleum nach eigenen Angaben die weiteren Schritte mit den angrenzenden Gemeinden abstimmen. Unter anderem seien weitere Bohrungen geplant.

Probebohrungen hatten im Mai begonnen und waren bis in 900 Meter Tiefe vorgedrungen. Bei anschließenden Tests wurden umfangreiche Daten erhoben. Das Unternehmen wollte eine Ölförderung in Weingarten nur vorantreiben, wenn mindestens 30.000 Liter pro Tag aus dem Untergrund gefördert werden können.