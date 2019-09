per Mail teilen

Das Schwimmen im Baggersee Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist wegen gefährlicher Wasserverschmutzung bis auf Weiteres verboten. Der See ist laut Gemeinde mit Kolibakterien verunreinigt.

Das Ordnungsamt der Gemeinde Weingarten teilte mit, die Verunreinigungen seien im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle am Donnerstag festgestellt worden. Das Badeverbot wurde noch am selben Tag vorsorglich verhängt. Fälle von Erkrankungen seien demnach bislang nicht bekannt.

Dauer 0:28 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Baggersee Weingarten wegen Kolibakterien gesperrt Weil das Wasser mit Kolibakterien verschmutzt ist, darf man im Baggersee in Weingarten (Kreis Karlsruhe) derzeit nicht baden. Laut Landratsamt ist das eine vorsorgliche Maßnahme. Video herunterladen (1,3 MB | MP4)

Weitere Untersuchungen am Montag

Nach Angaben des Landratsamts Karlsruhe wird in den nächsten Tagen eine Nachprobe untersucht und am Montag dann über die nächsten Schritte entschieden. Wie die Kolibakterien in den Weingartner Baggersee gelangt sind, lässt sich wahrscheinlich nicht aufklären. Möglich ist eine Verunreinigung durch Tiere.