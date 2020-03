Das Thema Erdöl beschäftigt am Montag erneut den Gemeinderat in Weingarten im Kreis Karlsruhe. Unter anderem geht es um die Frage von Gewerbesteuereinnahmen durch die Ölförderung. Bevor in Weingarten überhaupt und ernsthaft Öl gefördert werden kann, bedarf es noch etlicher Genehmigungen und weiterer Probebohrungen, die voraussichtlich frühestens im kommenden Jahr vorgenommen werden. Wichtig für die Gemeinde ist die Frage nach künftigen Gewerbesteuereinnahmen durch die Ölförderung. Nach Angaben von Rheinpetroleum gibt es bereits Überlegungen, nach denen Gewerbesteuereinnahmen komplett in Weingarten bleiben könnten. Rheinpetroleum will bei Weingarten aus rund 900 Metern Tiefe bis zu 30.000 Liter Öl pro Tag fördern.