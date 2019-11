Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat eine Warnung für Bewohner im Enzkreis herausgegeben. Dort ist das Trinkwasser bakteriell verunreinigt und muss bis Montag dringend abgekocht werden.

Das Abkochgebot in den beiden Landkreisen gilt bis Montag - in den nächsten drei Tagen sollen immer wieder Proben genommen werden, erklärte der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung dem SWR. Erst danach könne gesagt werden, woher die Verunreinigung stamme.

Im Enzkreis gilt die Warnung für die Ortschaften Engelsbrand, Grunbach und Salmbach. Im Kreis Calw sind unter anderem die Gemeinden Schömberg, Bad Liebenzell und Unterreichenbach betroffen. Hier darf das Leitungswasser nur abgekocht verwendet werden - das gilt auch für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden. Betroffene sollten das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam mindestens zehn Minuten abkühlen lassen.

Die betroffenen Ortschaften im Überblick

Kreis Calw:

Althengstett: Neuhengstett und Ottenbronn

Neuhengstett und Ottenbronn Bad Liebenzell: Beinberg, Maisenbach-Zainen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt

Beinberg, Maisenbach-Zainen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt Bad Teinach-Zavelstein: Emberg, Kentheim, Lützenhardt, Rötenbach, Schmieh, Sommenhardt und Zavelstein

Emberg, Kentheim, Lützenhardt, Rötenbach, Schmieh, Sommenhardt und Zavelstein Calw: Altburg, Alzenberg, Bleiche, Oberriedt, Speßhardt, Spindlershof, Weltenschwann und Wimberg

Altburg, Alzenberg, Bleiche, Oberriedt, Speßhardt, Spindlershof, Weltenschwann und Wimberg Neuweiler: Agenbach, Breitenberg und Oberkollwangen

Agenbach, Breitenberg und Oberkollwangen Oberreichenbach: Oberkollbach, Oberreichenbach, Siehdichfür und Würzbach

Oberkollbach, Oberreichenbach, Siehdichfür und Würzbach Schömberg: Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg

Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg Unterreichenbach: Kapfenhardt

Kapfenhardt Gewerbegebiet Würzbacher Kreuz

Enzkreis:

Engelsbrand: Engelsbrand, Grunbach und Salmbach

Zuletzt mehrere Meldungen in Baden-Württemberg

In den vergangenen Wochen und Monaten war es in Baden-Württemberg bereits zu mehreren Trinkwasserverunreinigungen gekommen. Zuletzt wurde zum Beispiel in der Biberacher Innenstadt das Trinkwasser mit Chlor versetzt, weil dort wiederholt Keime nachgewiesen wurden. Ähnliche Vorkommnisse gab es Anfang Oktober in Offenburg (Ortenaukreis), Ende September in der Gemeinde Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis), im Kreis Esslingen Anfang September, in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) Mitte August und in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) Mitte Juli.