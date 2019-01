In Zusammenhang mit dem Mord an einem 50-jährigen Hobbyjäger aus Birkenfeld sind drei Verdächtige wieder frei. Der Hauptverdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Die drei Verdächtigen seien umfassend aussagebereit und wurden unter Auflagen wieder freigelassen, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Nach jetzigem Stand kann ihnen eine direkte Tatbeteiligung an dem Mord nicht nachgewiesen werden. Hauptverdächtiger schweigt weiter Der 29-jährige Hauptverdächtige sitzt seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen und einem möglichen Motiv. Der Haftbefehl gegen den 42-Jährigen wurde nach seiner Aussage gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ihm wurde Hilfe bei der Beiseitigung der Leiche und dem Abtransport der gestohlenen Waffen vorgeworfen. Auch die Haftbefehle gegen die beiden 26-Jährigen, die wegen eines geplanten anderen Verbrechens inhaftiert worden waren, sind außer Kraft gesetzt worden. Die Leiche des Hobbyjägers wurde nahe des Pforzheimer Wildparks gefunden. picture-alliance / dpa

Mord an Jäger aus Birkenfeld SWR

Der vermisste Jäger wurde erst fünf Wochen nach seinem Verschwinden gefunden picture-alliance / dpa Der Kriminalfall des Jahres 2018 Die Leiche des Hobbyjägers war erst knapp fünf Wochen nach seinem Verschwinden in einem Waldstück Nahe des Pforzheimer Wildparks gefunden worden. Die genaue Todesursache wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Von den verschwundenen Waffen fehlt weiterhin jede Spur. Was geschah vor dem Verschwinden? Der Jäger war zuletzt am Abend des 29. August von Nachbarn gesehen worden, die angaben, einen Streit zwischen dem Jäger und zwei Unbekannten beobachtet zu haben. Der Jäger soll rund 30 Waffen legal zu Hause aufbewahrt haben, darunter die zivile Version eines Sturmgewehres vom Typ AR-15.