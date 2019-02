Zwischen der Südwest-SPD und ihrem prominenten Mitglied Uwe Hück bahnt sich Streit an. Hück scheidet als Porsche-Gesamtbetriebsratschef aus und will in den Pforzheimer Gemeinderat.

Uwe Hück will mit einer eigenen Liste bei den Kommunalwahlen Ende Mai in Pforzheim antreten. Damit würde er gegen das Statut der SPD verstoßen, sagte ein Sprecher der Südwest-SPD. "Wir kennen ihn als überzeugten und streitbaren Sozialdemokraten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn er - gerade in schwierigen Zeiten - weiterhin innerhalb der SPD um die gute Sache ringt und nicht außerhalb," so der Sprecher weiter. Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch wollte sich zunächst nicht äußern. Hück gehört der Partei seit 1982 an.

"Ich gehe dahin, wo's brennt und im Moment brennt's in Pforzheim." Uwe Hück

Pforzheimer SPD will Hück umstimmen

Die SPD im Pforzheimer Gemeinderat will versuchen, Uwe Hück umzustimmen und ihn als SPD-Kandidat bei der Kommunalwahl ins Rennen schicken. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Fuhrmann sprach von einem "Coup" von Hück. Er sei ein attraktiver Kandidat, der ein gutes Angebot für die Kommunalwahl darstelle. Für Hück spreche außerdem sein großes Fachwissen.

Gleichzeitig deutete der SPD-Fraktionsvorsitzende mögliche Konsequenzen für den Fall an, dass Hück mit einer eigenen Liste antritt. Nach den SPD-Statuten müsste das einen Parteiausschluss nach sich ziehen, so Ralf Fuhrmann:

Anerkennung der CDU für Hücks soziales Engagement

Rolf Constantin, Mitglied der CDU-Fraktion im Gemeinderat, begrüßte Hücks Pläne gegenüber dem SWR. Hück habe viel bewegt. Mehr Leben könne dem Gemeinderat nicht schaden, so Constantin weiter. Vor allem in Sachen Integration habe sein Verein, der FSV Buckenberg, Hück viel zu verdanken. Uwe Hück ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Pforzheimer Sportvereins und hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in der Jugendarbeit eingesetzt.

Der ehemalige Profi-Thai-Boxer Hück engagiert sich auch in seiner Stiftung für benachteiligte Jugendliche aus der Region Pforzheim. Hück selbst wuchs in einem Kinderheim auf.

"Mit der Aussage: "Pforzheim hat besseres verdient“ macht er sich im Gemeinderat eher keine Freunde. Ich glaube, er stellt sich das zu einfach vor.“ Florentin Goldmann, Pforzheimer Unternehmer und CDU-Stadtrat

Die Fraktionsvorsitzende der Pforzheimer CDU Marianne Engeser:

