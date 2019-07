per Mail teilen

An der A5 bei Weingarten (Landkreis Karlsruhe) ist am Montag ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter gaben sich offenbar als Polizisten aus.

Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens sind am Montagnachmittag an einer Behelfsausfahrt der A5 gestoppt worden. Sie gaben an, mit ihrem Geldtransporter von einem offensichtlich falschen Polizeifahrzeug angehalten worden zu sein.

Falsche Polizei-Leuchtschrift

Im Heck der silbergrauen Mercedes-Limousine sei eine Polizei-Leuchtschrift zu sehen gewesen. Nachdem die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens mit ihrem gepanzerten Fahrzeug angehalten hatten, sollen zwei mit blauen Polizeiuniformen bekleidete Männer die Fahrer des Geldtransporters mit Schusswaffen bedroht haben. Die falschen Polizisten forderten Geld und konnten fliehen.

Suche mit Hubschrauber erfolglos

Laut Polizei haben die unbekannten Täter tatsächlich Geld erbeutet. Wie groß die Beute ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei einer direkt nach der Tat eingeleiteten Fahndung mit Hubschrauber konnten die Männer nicht gefunden werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Nun soll weiter ermittelt werden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf die Identität der Täter.