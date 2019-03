per Mail teilen

In einem Wohnhaus in der Pforzheimer Innenstadt ist Gas ausgetreten. Drei bewusstlose Menschen wurden aus dem Haus gerettet.

Laut Polizei wurden die Schwerverletzten in einer Wohnung des Hauses gefunden. Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelt es sich um drei Erwachsene, sie wurden in Kliniken gebracht. Offenbar war das Gas im Obergeschoss des dreistöckigen Wohnhauses in der östlichen Pforzheimer Innenstadt ausgetreten.

23 Menschen wohnen in dem Haus

Der Notruf war laut Polizei kurz nach 17 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten vor Ort. Die Einsatzkräfte evakuierten das Mehrfamilienhaus. Dort sind laut Polizei 23 Menschen gemeldet. Wie viele sich zur Unglückszeit in dem Haus befanden, sei noch unklar. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.