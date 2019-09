Stardesigner Luigi Colani ist im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in Karlsruhe gestorben. Bekannt wurde er mit seinen aerodynamischen, der Natur nachempfundenen Entwürfen für Autos, Lastwagen oder Flugzeuge.

Die Lebensgefährtin Colanis bestätigte seinen Tod der Presseagentur dpa. Der Designer lebte zuletzt in Karlsruhe und Shanghai.

Colani hat auch das Design für Trucks entworfen SWR

Luigi Colani wurde am 2. August 1928 als Sohn eines Schweizers und einer Polin geboren. Er studierte Bildhauerei, Malerei und Aerodynamik. In den 70er und 80er Jahren avancierte der bekannte Designer zum Medienstar. Er kreierte futuristische Automobile, Flugzeuge, Möbel, Küchen, Kameras und Klaviere.

Entwürfe weltweit ausgestellt

Mehr als 4.000 Entwürfe hat der Künstler nach eigenen Angaben vorgelegt, von denen allerdings ein großer Teil nicht realisiert wurde. Seine Werke wurden in großen Museen wie dem Centre Pompidou in Paris und dem Museum of Modern Art in New York gezeigt. Von sich selbst sagte Colani, er werde als Designer verkannt.