Verein Seebrücke demonstriert in Karlsruhe

Der sogenannte Flüchtlingsdeal zwischen der europäischen Union und der Türkei ist gescheitert. Seit dem Wochenende lässt der türkische Präsident Erdogan Geflüchtete mit Bussen an die griechische Grenze fahren, um dort die Situation eskalieren zu lassen. Griechenland hat seine Grenze dicht gemacht und hält die Flüchtlinge teils mit Gewalt zurück. Dagegen regt sich nun Protest. In Karlsruhe hatte die Bewegung "Seebrücke" am Mittwochzu einer Mahnwache aufgerufen. Julian Burmeister ist dort gewesen: