Der Neubau des Karlsruher Wildparkstadions kann wie geplant weitergehen. Das Landgericht wies einen entsprechenden Antrag des Karlsruher SC auf einen Bau- und Planungsstopp ab.

Das Gericht räumte dem KSC jedoch mehr Informationsrechte ein. Laut dem Urteil muss die Stadt dem Verein unter anderem Einsicht in den Vertrag mit dem Totalunternehmer, der das Stadion baut, gewähren. Nur so habe der Verein eine Kostenkontrolle für Sonderleistungen, die er selbst bezahlen muss. Dafür sei aber kein Bau- oder Planungsstopp nötig, wie er vom KSC in einer einstweiligen Verfügung beantragt worden war.

So soll das neue Wildparkstadion aussehen Pressestelle Stadt Karlsruhe

KSC-Präsident zufrieden mit Entscheidung

Auch die Forderung des Vereins, weniger Stützen als von der Stadt geplant im Businessbereich bauen zu lassen, wies das Gericht ab. Dafür darf der Karlsruher SC wie gefordert selbst die Kioskplanung übernehmen. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, weil der Verein in den meisten Punkten Recht bekommen habe.