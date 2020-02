An einigen Orten im Nordschwarzwald kann am Wochenende wieder Wintersport betrieben werden. Die Skilifte in Unterstmatt, am Ruhestein und am Seibelseckle haben geöffnet. Außerdem sind zwei Loipen am Kniebis gespurt. Bis zu 25 cm Schnee haben sich in den letzten Tagen auf den Pisten im Nordschwarzwald angesammelt. Dort hoffen die Betreiber, dass die angekündigten Unwetter schwächer ausfallen werden als erwartet. Dann könnte man den Skibetrieb auch in der kommenden Woche aufrechterhalten, prognostiziert Heiko Farner, der den Lift auf Unterstmatt betreibt. Für die Skigebiete im Nordschwarzwald wäre das ein kleiner Lichtblick. Die Wintersaison war dort bislang nämlich ein reines Verlustgeschäft.