Die Karlsruher Oberfinanzdirektion soll ab Mitte Januar Steuererklärungen aus Schleswig-Holstein digitalisieren. Dafür müssen fast eine halbe Million Unterlagen nach Karlsruhe transportiert werden.

Die Karlsruher Finanzbehörde bestätigte dem SWR die Anfrage aus Kiel, wonach die Dokumente per Kurierdienst aus dem hohen Norden in den Südwesten gefahren werden.

Hochleistungsscanner in Karlsruhe

Rund 430.000 Steuererklärungen auf Papier müssen eingescannt werden und werden dafür in verplombten Kisten nach Karlsruhe transportiert. Ziel ist das Landeszentrum für Datenverarbeitung, das die Dokumente mit Hochleistungsscannern erfasst. Danach werden die Originale wieder zurück nach Kiel geschickt. In Kiel rechnet man Medienberichten zufolge mit knapp 1,9 Millionen Euro Kosten, die pro Jahr für die Digitalisierung in Karlsruhe anfallen.

Kritik von Umweltschützern

Laut den Kieler Nachrichten gibt es kein anderes entsprechendes Datenverarbeitungszentrum wie in Karlsruhe. Ein eigenes Scanverfahren sei demnach deutlich teurer, als die Dokumente in den Süden zu schicken. Umweltschützer laufen unterdessen Sturm und protestieren gegen die ökologischen Auswirkungen, die der Transport über 1.600 Kilometer mit sich bringt.