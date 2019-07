Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters wollen am Samstagabend gegen eine AfD-Anfrage im baden-württembergischen Landtag protestieren. Die AfD wollte wissen, welche Nationalität Künstler an den Staatstheatern des Landes haben.

Bei der künstlerischen Aktion auf dem Theatervorplatz sollen unter anderem literarische Texte vorgetragen werden, es sind auch musikalische Beiträge vorgesehen. Damit solle ein Signal für Freiheit und Vielfalt an den Theatern gegeben werden, so das Badische Staatstheater. Die Anfrage der AfD sei nicht harmlos, heißt es weiter. Sie richte sich gegen Freiheit, Offenheit, Diversität und Vielfalt sowie gegen ein tolerantes Miteinander an den Theatern.

Wirbel um Abfrage der Nationalitäten

Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hatte in einer Kleinen Anfrage wissen wollen, welchen Pass die Balletttänzer und Orchestermusiker an staatlichen Theatern sowie die Sänger in Opernstudios haben. Dieses Ansinnen hatte zu Protesten in der Kulturszene geführt; vergangenen Samstag gab es auch eine Kundgebung in Stuttgart. Die Begründung der AfD hatte gelautet: Man habe das Gefühl, der deutsche Nachwuchs sei zu wenig auf Baden-Württembergs Bühnen vertreten.

Ministerium erhebt keine Daten zu Staatsangehörigkeit

Das Kunstministerium erhebt keine Daten zu Staatsangehörigkeit der Künstler an Theatern und Opernhäusern des Landes. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die dem SWR vorliegt.

Das Landesministerium für Wissenschaft und Kunst schreibt in der Antwort vom Donnerstag unter anderem: "Die internationale Ausrichtung der baden-württembergischen Theater und Opernhäuser steht für die Exzellenz und Vielfalt unserer Kulturszene sowie für Toleranz und Weltoffenheit. Diese fördert und unterstützt das Kunstministerium."

Künstlerinnen und Künstler aus mehr als 20 Nationen in BW

In den Ballettcompagnien in Stuttgart und Karlsruhe seien 63 Tänzerinnen und 33 Tänzer aus 24 beziehungsweise 13 Nationen beschäftigt. In den Orchestern in Stuttgart und Karlsruhe seien es 140 Musikerinnen und 105 Musiker aus 16 beziehungsweise 19 Nationen und in den Opernstudios in Stuttgart und Karlsruhe 8 Sängerinnen und 2 Sänger aus 6 Nationen beziehungsweise 1 Nation.