Im Endspiel um die Deutsche Motoball-Meisterschaft stehen sich am Samstag der MSC Taifun Mörsch und Puma Kuppenheim gegenüber. Titelverteidiger Mörsch setzte sich im Halbfinale gegen Ubstadt-Weiher durch. Kuppenheim warf Durmersheim aus dem Rennen. Zum Finale werden mehrere tausend Besucher erwartet. Anpfiff in der Motoballarena in Ubstadt-Weiher ist um 19:30 Uhr.