Karlsruhe wird UNESCO-Stadt der Medienkunst. Für die Bewerbung als "City of Media Arts" hatte sich die Stadt im Juli beworben. Jetzt ist in Paris die Entscheidung der UNESCO gefallen.

Das UNESCO-Programm "Creative Cities" vernetzt weltweit Städte, die unter anderem Erfahrungen, Strategien und Ideen im Bereich zeitgenössischer Kunst und Kultur austauschen wollen. Karlsruhe ist jetzt die erste deutsche Stadt der Medienkunst. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) freut sich über die internationale Anerkennung.

In Zukunft will die Stadt Karlsruhe die Möglichkeiten der Vernetzung nutzen und mit anderen Medien-Kunst-Städten in Kontakt treten. Ein erstes Projekt als "City of Media Arts" wird sein, dass das Rathaus anders und neu beleuchtet und illuminiert wird. Auch das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) ist glücklich über die Auszeichnung.

"Karlsruhe hat früher als andere Städte geahnt, dass die Medien die Zukunft der Gesellschaft sind." Peter Weibel, Leiter des ZKM

Die Karlsruher Marketing und Event GmbH will den Schwung der Auszeichnung mit in die Vorbereitungen für die nächsten Schlosslichtspiele mitnehmen. Zu den Gratulanten zählt auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das mit drei Instituten an der Bewerbung um den UNESCO-Titel beteiligt war.

180 Städte im UNESCO-Wettbewerb

Die UNESCO bestimmte insgesamt 66 Städte als Neumitglieder, darunter Metz als Musikstadt, das Bergamo als Stadt der Gastronomie und Potsdam als Filmstadt. Weitere Bereiche sind Design, Handwerk und Literatur. Inzwischen sind 180 Städte im UNESCO-Netzwerk aktiv. Neben Karlsruhe sind auch Berlin, Potsdam, Hannover, Heidelberg und Mannheim dabei.

Karlsruhe als "Wiege der modernen Medienkommunikation"?

Medienkunst spielt in Karlsruhe bereits jetzt schon eine große Rolle, vor allem wegen des Zentrums für Kunst und Medien. Laut Aussagen der Stadt ist Karlsruhe gar "die Wiege der modernen Medienkommunikation". Seit diesem Jahr gibt es das Medienkunstfestival "Seasons of Media Art". Dabei werden interaktive Medienkunstinstallationen im Stadtgebiet verteilt.