Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha informiert sich am Dienstag über die Tuberkulose-Fälle an einer Schule in Bad Schönborn. 109 Schüler und Lehrer haben sich dort mit TBC infiziert.

Auf seiner Sommertour durch Baden-Württemberg kommt Gesundheitsminister Lucha (Grüne) mit Experten im Gesundheitsamt Karlsruhe zusammen, um sich aus erster Hand über den Verlauf und die Maßnahmen gegen die TBC-Infektionen zu informieren. Bei vier der 109 infizierten Schülern und Lehrern der Michael-Ende-Gesamtschule in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) ist die Krankheit ausgebrochen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind aktuell keine weiteren Fälle dazugekommen. Zu den Infektionen kam es, weil ein erkrankter und hoch ansteckender Schüler viele Wochen lang den Unterricht besucht hatte, ohne dass seine Erkrankung bekannt war. Infektionswege weiter unbekannt Unklar ist nach wie vor, wie ein ursprünglich an TBC erkrankter Achtklässler so viele Schüler und Lehrer anstecken konnte. Dazu wurden von Experten die Räumlichkeiten der Schule untersucht, die Infizierten werden in den nächsten Monaten medizinisch genau überwacht. Der Schulbetrieb in Bad Schönborn soll nach den Sommerferien wieder normal starten.