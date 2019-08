Auf der Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden startet am Samstag die Große Woche. Sie gilt als eine der wichtigsten Rennveranstaltungen in Deutschland.

An insgesamt sechs Renntagen stehen knapp 60 Pferderennen auf dem Programm. Zum Teil gehen bis zu 14 Teilnehmer an den Start. Das Preisgeld beläuft sich auf insgesamt 1,25 Millionen Euro. "Die Große Woche ist für uns in der Galoppsportwelt das Flaggschiff in Deutschland", sagte die Geschäftsführerin des Veranstalters Baden Racing am Dienstag dem SWR.

Wichtigstes Rennen mit 250.000 Euro dotiert

Das wichtigste Rennen ist der Große Preis am 1. September - es ist mit 250.000 Euro dotiert. Der frisch gekürte Hamburger Derby-Sieger Laccario soll hier laut Veranstalter seinen ersten Auftritt in Iffezheim haben. Sein Großvater Lando siegte 1993 gleich zwei Mal auf der Galopprennbahn. Im vergangenen Jahr errang der damals vierjährige Hengst Best Solution beim Rennen den Großen Preis.

Dauer 0:25 min Große Woche: "Gradmesser für den Galoppsport" Es ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Pferdefreunde: Die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim (Kreis Rastatt). Vor dem Start am Samstag erklärt der Veranstalter, warum die Veranstaltung so wichtig ist.

Vielfältiges Begleitprogamm

Zum Pferderennen gibt es ein umfangreiches Begleitprogamm. Am rennfreien Freitag gibt es die Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG. In diesem Jahr stehen rund 120 Pferde zum Verkauf. Am 28. August werden die Spieler des KSC zu Gast auf der Rennbahn in Iffezheim sein. Und am 29. August ist das SWR4-Sommererlebnis mit den Moderatoren Winnie Bartsch und Markus Bender zu Gast. Dann gibt es dort den ganzen Tag über zusätzliches Unterhaltungsprogramm und am Nachmittag eine einstündige Live-Sendung im Radio.