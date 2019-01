Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Mühlacker (Enzkreis): ein Hund flüchtete in der Silvesternacht in ein Abwasserrohr und kam ohne Hilfe nicht mehr heraus.

Es war kurz nach 22 Uhr am Silvesterabend. Berner Sennenhund "Gipsy" war mit seinem Herrchen im Wald unterwegs, als in der Nähe ein Böller losging. Der Hund riss sich los und flüchtete in blinder Panik in ein Abwasserrohr. Ob der Hund wegen des Knallers Angst bekam oder einfach eine Witterung aufnahm, ist unklar. Hund bleibt in Rohr stecken Sicher ist: der Hund rannte mehrere Meter in das Rohr hinein, dann blieb er stecken. Sein Besitzer versuchte zunächst das Tier selbst zu befreien, aber vergeblich. Experten der Feuerwehr mussten helfen. Da jegliche Versuche den Hund herzulocken fehlschlugen, entschied man, das Rohr freizulegen und aufzuschneiden. Nachdem das Abwasserrohr freigelegt wurde, fräst dieser Arbeiter ein Loch hinein. Zuvor wurde sichergestellt, dass sich der Hund bei den Fräsarbeiten nicht verletzt wird. Nonstop News

Die Feuerwehrleute versuchen den Hund zu dem Loch im Abwasserrohr zu locken - mit Erfolg! Nonstop News

Acht Stunden dauerte der ungewöhnliche Einsatz. Nonstop News Eine Baufirma aus Vaihingen rückte mit einem Bagger an. Nach stundenlanger Arbeit schafften es die Einsatzkräfte eine Öffnung in das Rohr zu fräsen und den Hund zu befreien. Er war zwar erschöpft und unterkühlt, aber unverletzt.