Das Thema Europa steht im Mittelpunkt der Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum 1. Mai. Die zentrale Kundgebung in Baden-Württemberg findet am Mittwoch in Karlsruhe statt.

Das Thema Europa steht im Mittelpunkt der zentralen Kundgebung des DGB für Baden-Württemberg (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance Die Gewerkschaften wollen den "Tag der Arbeit" am 1. Mai zum Tag der europäischen Solidarität machen. Es gehe um mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fortschritt. Nicht die Märkte, sondern die Menschen müssten im Mittelpunkt stehen, so der DGB. Er ruft zur Teilnahme an den Europawahlen auf, um damit demokratische Kräfte zu stärken. Beginn um 9 Uhr mit Gottesdienst Die zentrale Mai-Veranstaltung in Karlsruhe beginnt am Mittwoch um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Demonstrationszug durch die Stadt. Bei der Kundgebung im Stadtgarten wird neben dem DGB-Landesvorsitzenden Martin Kunzmann auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sprechen. Der Eintritt in den Stadtgarten ist bis 12 Uhr kostenlos.