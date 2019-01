Eine 32-jährige Deutsche ist vor dem Oberlandesgericht Stuttgart als mutmaßliche islamistische Terroristin angeklagt worden. Sie lebte zuletzt in Baden-Baden.



Der Generalbundesanwalt wirft Sabine Ulrike S. vor, dass sie die Terrororganisation "Islamischer Staat" durch Internetpropaganda in eigenen Blogs unterstützt hat und auch bereit war, selbst für den IS zu kämpfen. Sie soll eine Schießausbildung bekommen und selbst ein Sturmgewehr "Kalaschnikow", eine Maschinenpistole sowie weitere Waffen besessen haben. Die Mutter von insgesamt vier Kindern soll auch bereit gewesen sein, für den IS zu sterben, denn bei der Verteidigung eines Hauses in Syrien habe sie einen Sprengstoffgürtel getragen und soll gemeinsam mit anderen Frauen die Anweisung bekommen haben, diesen auch einzusetzen, so die Anklage.

Reise nach Syrien

Nach den Ermittlungen des Generalbundesanwalts hat die Frau ihr Heimatland Deutschland im Dezember 2013 verlassen. Sie reiste demnach über die Türkei nach Syrien und soll dort einen höherrangigen IS-Kämpfer geheiratet haben, mit dem sie zwei Kinder bekam. Dieser Mann starb Anfang Dezember 2016 bei Kämpfen. 2017 soll sie von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden sein.

Im April 2018 kehrte sie dann zusammen mit ihren beiden jüngsten Kindern, die in Syrien geboren wurden, nach Deutschland zurück. Bis zu ihrer Festnahme im Juli 2018 lebte sie bei ihrer Familie in Baden-Baden. Zwei ältere Kinder wurden bereits vor ihrer Reise nach Syrien geboren und leben bei ihrem Vater.

Das Oberlandesgericht Stuttgart muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Ist das der Fall, dürfte der Prozess im Frühjahr beginnen.