Technischer Defekt löste wohl Brand aus Waldbronn: Linienbus geht in Flammen auf

In Waldbronn (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstagabend ein Linienbus in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Grund war offenbar ein technischer Defekt, das hat die Polizei mitgeteilt.