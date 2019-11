per Mail teilen

Am Vormittag hat vor dem Landgericht in Pforzheim der Prozess gegen einen Mann begonnen, der kinderpornografische Bilder und Videos im Internet verbreitet haben soll.

Der Angeklagten aus dem Großraum Pforzheim soll als Betreiber einer Plattform im Darknet mit 32 weiteren Mitgliedern kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos ausgetauscht zu haben. Das Forum sei hoch konspirativ und in sich geschlossen gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Der Anklage waren jahrelange aufwändige Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt vorausgegangen.

Ermittlungshilfe aus dem Ausland

Auch durch internationale Zusammenarbeit sei es gelungen, den sich anonym im Internet bewegenden Angeklagten zu identifizieren. So fanden die Ermittler auch seinen Wohnsitz im Raum Pforzheim heraus. Der Verdächtige sitzt seit März in Untersuchungshaft. Für den Prozess in Pforzheim sind vier Verhandlungstage vorgesehen.