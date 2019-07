per Mail teilen

Nach den TBC-Erkrankungen in Bad Schönborn führt das Gesundheitsamt ab Montag umfangreiche Untersuchungen durch. An der betroffenen Schule werden Blutproben genommen.

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Landkreises Karlsruhe untersuchen drei Tage lang alle Schüler, Lehrer und sonstigen Beschäftigen der Michael-Ende-Schule. Sie sollen eine Blutprobe abgeben und werden nach möglichen Beschwerden befragt.

Reihenuntersuchung als Vorsichtsmaßnahme

Insgesamt werden rund 300 Personen untersucht. Falls bei einer der kontrollierten Personen eine Infektion nachgewiesen wird, würde anschließend eine Röntgenuntersuchung angeordnet. Eine Tuberkuloseinfektion bedeutet noch keine Erkrankung. Die Reihenuntersuchung ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil vor wenigen Wochen ein an Tuberkulose erkrankter Junge zahlreiche Mitschüler angesteckt hat.

Die Michael-Ende-Gemeinschaftsschule in Bad Schönborn SWR Sven Huck

Besonders viele Infektionen

Insgesamt sind an der Schule in Bad Schönborn rund 50 Personen infiziert und vier erkrankt. Eine Übertragung der durch Bakterien ausgelösten Krankheit Tuberkulose findet über Tröpfchen in der Luft statt. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten.